Der Kochbus der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ hält am Freitag, 22. März, von 9 bis 12 Uhr vor der Volkshochschule (VHS) in der Hindenburgstraße 14. Teilnehmende des Projekts „Integration Leben“ der VHS Neustadt beschäftigen sich dort ganz praktisch mit gesunder und nachhaltiger Ernährung. Sie erfahren zudem, wie man mit Ernährung zu mehr Klimaschutz beitragen kann. Höhepunkt ist der Kochworkshop, bei dem die Teilnehmenden zusammen mit dem Kochbusteam die Lebensmittel zubereiten und gemeinsam verzehren. Das Kochbusteam des Klimaschutzministeriums bringt die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ an mehr als 90 Terminen im Jahr zu den Menschen im Land. Beim gemeinsamen Kochen und Essen kommen Menschen aller Altersgruppen ins Gespräch über Ernährung, die Herkunft und den Wert von Lebensmitteln. Ernährungsmitbedingte Krankheiten verursachen außerordentlich hohe Kosten für unser Gesundheitssystem. Bereits Kinder haben mit Übergewicht und Adipositas zu kämpfen. Gleichzeitig ist Ernährung für 25 Prozent der entstehenden Treibhausgase verantwortlich. Das Klimaschutzministerium will mit der Initiative die Ernährungsbildung im Land verankern.