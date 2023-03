Klassische Musik und Wein genießen und dabei etwas für den Planeten tun – das ist die Idee einer Veranstaltung des „Acelga Quintetts“ in Niederkirchen.

Musik an sich ist vermutlich nicht sehr belastend für das Klima. Eher schon sind es die notwendigen Reisen der Musiker zu ihren Auftritten und natürlich die Anreise des Publikums, die klimaschädliche Auswirkungen haben. Bewusstsein für Umwelt und Klima wollen die „Orchester des Wandels“ bei ihrem Publikum erwecken. Was das konkret bedeutet, kann man am nächsten Samstag in Niederkirchen erstmals in der Region erleben.

„Die Idee dahinter ist es, die Reichweite der Musik und die Freude daran, für den guten Zweck einzusetzen“, erklärt Hanna Mangold, stellvertretende Solo-Flötistin der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die dem „Acelga Quintett“ angehört. Das 2012 gegründete Holzbläserquintett, dessen Mitglieder inzwischen alle Stellen bei namhaften deutschen Sinfonieorchestern haben, gehört zu einem deutschlandweiten Verband von Orchestern, die sich für das Klima einsetzen. So hat das Quintett eine besondere Idee entwickelt: Die Musiker veranstalten ein „klimaneurales Konzert“ im Weingut Reinhardt in Niederkirchen.

Konzerterlös geht an ein Aufforstungsprojekt in Madagaskar

Für die Besucher gibt es dabei Wanderrouten durch die Weinberge und eine gute Anbindung an den nahe gelegenen Bahnhof in Deidesheim. „Das Weingut haben wir ausgewählt, weil es zu unserer Idee gut passt, denn es ist biozertifiziert“, erklärt Mangold. Zur Musik soll es eine Weinprobe geben. Die Musiker spenden ihre Gage einem Aufforstungsprojekt der „Orchester des Wandels“. Mit dem Erlös werden Flächen im Masoala Nationalpark im Süden Madagaskars mit einheimischen Bäumen bepflanzt. Darunter sind auch Edelhölzer, wie sie zum Instrumentenbau verwendet werden. Allerdings ist der Verbrauch solcher Hölzer äußerst gering im Vergleich zu der sonstigen Nutzung, wie etwa für Möbel aus Tropenhölzern. „Instrumente sind auch sehr langlebig und werden über Generationen genutzt“, sagt Mangold. Aber so entstehe auch ein Bezug der Musiker zu dem Forstprojekt.

Alles Mangold oder was?

Das „Acelga Quintett“ besteht aus der klassischen Bläserquintett-Besetzung mit Flöte (Hanna Mangold), Klarinette (Julius Kircher), Horn (Amanda Kleinbart), Oboe (Sebastian Poyault) und Fagott (Antonia Zimmermann). Der Name entstand aus der spanischen Übersetzung des Familiennamens der Flötistin. Gegründet wurde es von Musikstudenten, die sich teils von Jugendorchestern, teils vom Studium her kannten. In seinem Repertoire hat Originalkompositonen aus Romantik und Klassik, aber auch viele für seine Besetzung verfasste Arrangements.

Schon 2013 gewann das Ensemble beim Deutschen Musikwettbewerb das Stipendium des Deutschen Musikrats und wurde in die 58. Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“ aufgenommen. Im folgenden Jahr erreichte das „Acelga Quintett“ den 3. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD. Die schnellen Erfolge haben die Musiker beflügelt. In Zusammenarbeit mit dem SWR produzierte das Quintett 2017 das Album „Bohemia“, 2021 folgte „Drama“ – beide sind bei dem renommierten Label „Genuin Classics“ erschienen. Inzwischen gilt das Ensemble als eines der führenden Bläserquintette seiner Generation. „So viel lebendige Dramatik, so viele Akzente traute sich sonst kein Ensemble“, schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ zum Auftritt beim ARD-Wettbewerb.

Termin

Das „klimaneutrale Konzert“ mit dem „Acelga Quintett“ findet am Samstag, 25. März, um 17 Uhr im Weingut Reinhardt in Niederkirchen statt. Weitere Infos und Tickets unter www.weingut-reinhardt.de.