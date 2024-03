Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Neustadter Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Ein Kind war in der Mußbacher Kita Am Stentenwehr mit dem Arm von der Fensterbank abgerutscht und mit dem Ellenbogen genau in der Lücke zwischen Fensterbank und Heizung gelandet. Da sich das Kind nicht mehr alleine befreien konnte, verständigte eine Erzieherin den Chef des Mußbacher Löschzugs. Dieser konnte schnell helfen und das Kind mit einer gezielten Hebelbewegung befreien. Als Trost bekam das Kind einen Feuerwehr-Teddy geschenkt. Außer einem blauen Fleck gab es keine Schäden.