In Diedesfeld ist unter dem Motto „Die Kerwe kummt!“ eine Idee entstanden, wie den Dorfbewohnern nach den abgesagten Festtagen etwas Freude nach Hause gebracht werden kann.

Wenn schon nicht am Kerwewochenende draußen auf der Straße angestoßen werden kann, dann eben im heimischen Wohnzimmer. Deswegen preisen die Kerwe-Verantwortlichen Kisten an, die mit drei Weinen von Diedesfelder Weingütern, eine Flasche Traubensaft, ein limitiertes Schoppenglas und diverse Kleinigkeiten zum Essen bestückt sind.

Kerweeröffnung Im OK und per Livestream

Darüber hinaus befindet sich in dieser Kerwekiste eine Autogrammkarte der Weinprinzessin Alexandra Rottmayer und eine Musik-CD mit Titeln, die gewöhnlich an den Festtagen gespielt werden. „Der Gedanke hinter dieser Kerwekiste ist, dass wir trotz der gegebenen Umstände zusammenhalten, obwohl wir gezwungen sind, getrennt zu feiern“, teilen die Verantwortlichen mit.

Wie Ortsvorsteher Volker Lechner berichtet, zeichnet der Offene Kanal kommende Woche die Kerweeröffnung, wie sie traditionell stattfindet, die dieses Mal allerdings coronabedingt nur in kleinem Rahmen über die Bühne geht, auf und sendet sie am Freitag, 21. August, aus. Die Aufnahmen sollen zusätzlich in den sozialen Netzwerken über das Festwochenende abgerufen werden können.

Kerwekisten nur unter Vorbestellung

Die Kerwekisten können bis zum 17. August bei der Ortsverwaltung vorbestellt werden. Sie kosten jeweils 25 Euro. Der Betrag sollte bei der Ortsverwaltung abgegeben oder auf dessen Konto, Iban DE20 5486 2500 0006 8558 22, überwiesen werden. Auch hier sollten der Name und die Anschrift angegeben werden, damit die Kerwekiste auch an die richtige Adresse geliefert wird.