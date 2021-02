Bis Ende Juni wird es keine Feste und andere Veranstaltungen unter freiem Himmel geben, an denen die Stadt oder die Ortsverwaltung eines der neun Weindörfer beteiligt ist. Darauf haben sich Oberbürgermeister Marc Weigel und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in ihrer jüngsten Sitzung geeinigt, wie Weigel am Donnerstagabend auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie soll damit allen Beteiligten frühzeitig Planungssicherheit gegeben werden. Zudem sei sich die Runde einig gewesen, eine einheitliche Linie zu fahren. Zu den Veranstaltungen bis Ende Juni zählen unter anderem die Speyerdorfer Wein- und Froschkerwe, das Weinfest auf der Straße in Haardt, die Duttweilerer Weinkerwe und die Kerwe in Königsbach. Dass das Gimmeldinger Mandelblütenfest als erstes pfälzisches Weinfest im Jahr auch 2021 ausfallen muss, hatte Ortsvorsteherin Claudia Albrecht schon in ihrem Jahresausblick prognostiziert. Stattdessen setzt das Weindorf auf Erlebnispakete und Mandelbäume für den eigenen Garten, um das Fest trotzdem erlebbar zu machen. Zudem soll im Gegensatz zu 2020 früh geklärt sein, wie ein trotz Absage möglicher Besucherandrang abgeblockt werden kann, beispielsweise durch gesperrte Zufahrtsstraßen.