Auch wenn es nicht häufig vorkommt. Aber am vergangenen Wochenende haben alle Kegelmannschaften der TSG Haßloch „zum Teil krachend, zum Teil unglücklich ihre Partien verloren“. Das berichtet Karl-Heinz Nied, Sportwart der TSG-Keglerinnen.

Die Zweitliga-Keglerinnen aus Haßloch mussten auf die Schwäbische Alb. Der TV Unterlenningen habe die schwierigste Anlage in der Liga, und wegen berufs- und „coronabedingter Ausfälle wurde die Aufgabe nicht leichter“, so die TSG. Die Gastgeberinnen spielten unbeschwert auf. Haßloch verlor mit 2246:2533 Kegeln. Für Haßloch spielten Jutta Uhrich (385), Lissy Tzschentke (325), Nicole Frisch (340), Regine Reiland (365), Sara Steidel (424) und Saskia Uhrich (407). Karl-Heinz Nied hadert mit dem Ergebnis: „Aufgrund der Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg hatten wir weitere Ausfälle, denn einen PCR-Test für über 100 Euro kann sich kein Hobbyverein leisten. Unter normalen Umständen wäre ein deutlich höheres Ergebnis möglich gewesen.“ Der Hintergrund: Eine TSG-Sportlerin ist weder geimpft noch genesen.

Ausfälle im Männerteam

Auch die Männer in der Regionalliga hatten Ausfälle. Aber ein Sieg in Dellfeld wäre drin gewesen, was auch der knappe Endstand von 5186:5209 Kegeln laut Nied dokumentiert. Harald Stoner (835) und Karl-Heinz Nied (915) konnten gegen das starke Startpaar von AN Dellfeld den Rückstand auf 49 Kegel begrenzen. Ralf Litzel (878) und Hans-Jürgen Armbrust (868) dominierten zunächst die Gegner. Aber beide verloren in der zweiten Hälfte ihrer Distanz dann „den Faden“, sodass sie zwar einen 69-Kegel-Vorsprung erarbeiteten, der aber deutlich höher hätte ausfallen können. Gerhard Bernatz (870) und Marcel Scheurer (820) schafften es nicht, diesen Vorsprung über die Zeit zu retten. Mit lediglich 23 Kegeln Rückstand blieben die Punkte in Dellfeld.

In der Gemischten 100er-Liga verloren beide TSG-Teams. Haßloch II zog gegen die SG Mainz/Essenheim II mit 1781:1824 den Kürzeren. Es spielten Frank Löwer (429), Lissy Tzschentke (442), Jutta Uhrich (472) und Gabi Kleinod (438). Haßloch III unterlag der BSG Giulini II mit 1655:1729. TSG: Justin Reiser (369), Renate Armbrust (448), Moritz Fuhrmann (472) und Stefan Scheurer (366).