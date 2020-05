Not macht erfinderisch. Das beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams Offene Jugendarbeit. Geschlossen sind die Jugendtreffs. Einfallsreichtum ist in Zeiten kontaktloser Jugendarbeit gefragt.

Cora Boehr und Kerstin Rauch vom Jugendcafé haben zusammen mit Gemeinwesenarbeiterin Janina Sylvester für die jüngeren Stammgäste Kreativtaschen mit Bastelmaterialien und Malvorlagen gepackt und direkt verteilt. „Mandalas, Sudokus und Rätsel haben wir ebenso in Stofftaschen gepackt wie Geduldspiele oder Rezepte für alkoholfreie Cocktails. Nicht fehlen durften Stoffmalstifte, um den eigenen Stoffbeutel individuell zu gestalten“, zählt Sylvester auf.

Vorschläge für Experimente

Billard, Fußball, Darts oder Tischkicker fallen auch beim Jugendtreff West in der Talgrafenstraße derzeit flach. Dafür haben die Betreuer Philippe Dupont, Franziska Haubert und Dany Root einen Kreativzaun gestaltet. „Wir füllen kostenlose Papiertüten mit Bastelmaterialien, die wir an den Zaun des Jugendtreffs hängen. Davon machen die jungen Leute regen Gebrauch, wir stocken regelmäßig auf“, so Dupont. Aus Hygienegründen sind die Beutel verschlossen, was drin ist, zeigt die Aufschrift. In einem befindet sich „Monsterschleim“ mit Anregungen und allen Zutaten fürs heimische Experiment, auf einem anderen steht „Vogelhäuschen zum Basteln“. Rege zugegriffen wird auch bei Papiertüten mit „Windspielen“, „Meisenknödeln basteln“ oder „Schlüsselanhänger-Upcycling“.

Mit „Jitsi“ chatten

Auch Online-Kommunikation dient dazu, die Verbindung zu halten mit Videochats über die App „Jitsi“. Beim Jugendcafé in der Schlachthofstraße geht es um 20 Uhr los, beim Jugendtreff West um 17 Uhr. Die Kinder und Jugendlichen können über einen Link teilnehmen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu spielen. Das Jugendcafé plant des Weiteren eine wöchentliche Online-Tanzstunde und ein Gruppenchat nur für Mädchen.

Zudem sind die Mitarbeiter über die Social-Media-Plattformen Instagram (@jugendcafe_nw und @jugendtreffwest) und Facebook (Jugendc@fé NW und Jugendtreff West) erreichbar und halten die Kinder und Jugendliche auf dem neuesten Stand.

Um den Kontakt weiterhin zu gewährleisten, sind die Mitarbeiter zudem telefonisch zu erreichen: das Jugendcafé unter 06321/189170 und der Jugendtreff West unter 06321/484665.