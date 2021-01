Die Jugendgruppe „Dauerstrom“ des Hambacher „Theaters in der Kurve“ zählt zu den diesjährigen Preisträgern des Jugend-Engagement-Wettbewerbs Rheinland-Pfalz. Die Schauspielerin Leni Bohrmann nahm am Freitag in ihrer Eigenschaft als frischgebackene Vorsitzende des Trägervereins bei einer Online-Veranstaltung die entsprechende Urkunde von Ministerpräsidentin Malu Dreyer entgegen. Ausgezeichnet und mit 500 Euro gefördert wurde „Dauerstrom“ für die Arbeit an einem eigenem Theaterstück mit dem Titel „Es begab sich aber in einem Raum“, in dem es um unterschiedliche Personen geht, die in ihnen völlig unbekannten Räumen erwachen und mit spezifischen Ängsten zu kämpfen haben. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung ruhen allerdings derzeit die Proben. Insgesamt wurden an dem Tag 34 Jugendprojekte aus ganz Rheinland-Pfalz ausgezeichnet – so unter anderem auch noch die Pfadfinder Neustadt, Stamm Guy de Larigaudie, die das Projekt eines öffentlichen Büchertauschschranks im St. Marien-Kirchgarten verfolgen, und die Jugend- und Bambinifeuerwehr der Feuerwehr St. Martin, die für ihre Übungen ein eigenes Grundstück mit Sandkasten, Feuerstelle und Rasenplatz gestalten möchte. Die Gewinnerprojekte sind automatisch für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert.