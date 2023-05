Mehrere Jubiläen gibt es in diesem Jahr rund um die Geinsheimer Kirche: Vor 150 Jahren wurden die Bauarbeiten am Neubau von St. Peter und Paul abgeschlossen. Auch die Orgel feiert Geburtstage: So wird der Kernbestand des Instruments 120 Jahre alt, das 1903 von der Orgelbauwerkstätte Link aus Giengen auf der Empore errichtet wurde. Vor 60 Jahren wurde das Instrument umgebaut, bevor es vor 15 Jahren auf seine heutige Größe erweitert wurde. Gefeiert werden die Jubiläen am Sonntag ab 17 Uhr mit einer Orgelandacht. Ansgar Armbrust, Mitglied des Geinsheimer Organistenteams, spielt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für ein Sozialprojekt in Indien gebeten.