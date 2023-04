Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf Antrag der Stadtwerke soll ein neues Wasserschutzgebiet in Neustadt ausgewiesen werden. Gut 30 Interessenvertreter haben am Dienstag beim Erörterungstermin in der Festhalle Duttweiler darüber diskutiert. Dabei zeigte sich: Obwohl alle die Trinkwasserversorgung schützen wollen, gibt es jede Menge Diskussionsstoff.

Das Neustadter Trinkwasser stammt zu 90 Prozent aus neun Brunnen und dem Wasserwerk im Ordenswald. Und damit dieses Wasser über eine gute Qualität verfügt, gibt es ein entsprechendes Schutzgebiet.