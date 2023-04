Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Tötungsdelikte in der Pfalz, zwei davon spielten in Neustadt. Die Opfer: Frauen, teilweise auch Kinder. Die Leiterin des Neustadter Frauenzentrums schlägt Alarm. Und benennt mehrere Ursachen für solche Eskalationen.

Frau Scherff, in der Region gab es zuletzt mehrere Tötungen, immer waren Frauen oder auch Kinder die Opfer. Wie erklären Sie sich das?

Diese Fälle haben sich in der Tat