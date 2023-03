Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Innenstadtbeirat will, dass seine Dauerthemen endlich in Angriff genommen werden. Beiratsvorsitzender Norbert Schied ist sich sicher, dass die Kernstadt dadurch attraktiver werden würde – allerdings fehle es an politischer Akzeptanz.

Alle Jahre wieder – könnte man etwas süffisant mit Blick auf die anstehende Adventszeit sagen. Der 71-jährige Norbert Schied spricht lieber von „Dauerthemen“, an denen er