Normalerweise tourt Marcus Suchant quer durch Deutschland und berät Unternehmen aus der grünen Branche wie etwa Gartencenter. Corona zwingt ihn aber ins Büro. Und weil es zu Hause in Heilbronn zu unruhig ist, weicht er aufs Achat-Hotel in Neustadt aus - und ist damit nicht allein. Doch warum gerade Neustadt?

Ein Drucker im Hotelzimmer? „Den hat mir das Hotel zur Verfügung gestellt, weil ich immer wieder runter an die Rezeption bin mit der Bitte, Dokumente auszudrucken“, berichtet Marcus Suchant. Darüber hinaus gab’s leihweise einen Laptop, die WLan-Nutzung ist inklusive. „Kaffee und Essen werden aufs Zimmer gebracht, denn das Restaurant hat zu. Ums Bettenmachen muss ich mich auch nicht kümmern, toll!“, freut sich der Schwabe. Er ist nicht nur Übernachtungsgast im Neustadter Achat, sondern zum Arbeiten hier. „Hotel-Office“ heißt das Konzept der Hotelkette, die damit auf eingebrochene Gästezahlen wegen Corona reagiert.

Stammgast in Neustadt

„Eigentlich wollte ich das Zimmer stornieren, als sich im März der Shutdown abgezeichnet hat. Dann fragte mich eine Hotelmitarbeiterin, ob ich das Zimmer nicht als Arbeitsplatz nutzen möchte“, berichtet Suchant, der Blumenläden, Gärtnereien und Gartencenter in Sachen Sortiment- und Preisgestaltung sowie Mitarbeiterführung berät, meist direkt in den Betrieben, bundesweit und im europäischen Ausland. Der Entschluss, das Angebot anzunehmen, ist schnell gefasst. Da Suchant immer wieder Projekte in Mannheim oder Speyer betreut, ist er in Neustadt praktisch Stammgast, bezieht sogar meist dasselbe Zimmer. Auf dem Flur ist ihm schon ein Architekt begegnet, der wegen Corona nicht auf die Baustelle kann und stattdessen im „Hotel-Office“ arbeitet. In einem Videochat sei Suchant schon gefragt worden, ob er zu Hause rausgeflogen sei, da im Hintergrund unverkennbar das Hotelzimmer zu erkennen war.

Sein Firmensitz ist nahe Heilbronn in einer Co-Working-Fläche, berichtet Suchant. „Dort wird aktuell renoviert, es ist also sehr laut. Und zu Hause sind meine beiden Kinder, knapp drei und fünf Jahre alt. Da dauerhaft konzentriert bei der Arbeit zu bleiben, ist schwer.“ Zumal er seinen Esstisch auch nicht unbedingt zur Home-Office-Zone erklären will: „Das Rumräumen von Unterlagen würde mich nerven. Und mich Tag und Nacht daran erinnern, in welcher Situation wir alle stecken.“ Zwei Tage in der Woche steigt er also im Achat ab, wo er 39 Euro pro Tag zahlt, während eine Belegung von Montag bis Freitag 135 Euro kostet. Hier hat er seine Ruhe und kann zwischendurch auch mal in den Weinbergen spazieren gehen.

Angespannte Situation bei Berater und Kunden

Doch was kann er überhaupt arbeiten, wenn er nicht direkt in den Betrieben ist, die zum Teil immer noch geschlossen bleiben müssen? „Ich muss die Zeit für nach Corona vorbereiten und mache auch verstärkt Kundenakquise“, so der Berater. Für die bestehenden Kunden müsse er sich Wege überlegen, wie sie sich in der Krise umstrukturieren könnten. Denn nur ein ganz geringer Anteil sei bislang online aktiv. Die Situation sei überall angespannt, auch er selbst merkt das natürlich an weniger Aufträgen. Er ist sich sicher: „Das Beratergeschäft wird nach Corona nicht mehr dasselbe sein.“

Hotel auf jeden Gast angewiesen

Die Achat-Hotelkette bietet seit vier Wochen „Hotel-Office“ in ihren 33 Häusern in Deutschland an. Besonders gefragt sei das Angebot in Großstädten, sagt Vertriebsleiter Rolf Scheibe, der intern statt „Head of Sales“ schon „Head of Storno“ genannt wird. „Damit werden wir nicht reich, aber es ist ein Zubrot, und wir bleiben mit unseren Gästen in Kontakt.“ Die Resonanz sei positiv. So sei es für all jene hilfreich, die weiterhin außer Haus arbeiten wollen. Wie viele Gäste das Hotel-Office bislang nutzen, kann Scheibe nicht sagen, da dies täglich variiere. Es seien sowohl Stammgäste als auch neue. Der Vertriebsleiter ist überzeugt: „Die Hotelbranche war eine der ersten, die die Corona-Krise getroffen hat und wird eine der letzten sein, die damit zu kämpfen haben.“