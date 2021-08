80 Jahre war es am Donnerstag her, dass auch aus Neustadt jüdische Mitbürger von den Nazis in das französische Lager Gurs verschleppt wurden. Warum das Erinnern und Mahnen immer wichtig sein wird, wurde bei einer Gedenkfeier in der Martin-Luther-Kirche deutlich. Ein Abend, den auch sehr persönliche Erinnerungen prägten.

Der 22. Oktober 1940

Über 50 Männer, Frauen und Kinder aus Neustadt gehörten zu jenen jüdischen Mitbürgern, die am 22. Oktober 1940 von den Nazis in ein Lager im südwestfranzösischen Gurs verschleppt wurden. Gurs war das Ende der jüdischen Gemeinden in der Pfalz, sagt der Historiker und Gurs-Experte Roland Paul. Und ein Test für die folgenden Massendeportationen. Ein erfolgreicher Test, weil sich 1940 niemand gegen die Verschleppung von über 6500 jüdischen Mitbürgern aus der Pfalz, der Saarpfalz und Baden wehrte, wie Paul bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstagabend in der Martin-Luther-Kirche erläutert. Federführend waren die Gauleiter Josef Bürckel (Saarpfalz) und Robert Wagner (Baden). Doch schon zuvor waren auch Neustadter Juden Gräueltaten ausgesetzt gewesen: In der Pogromnacht des 9. November 1938 war nicht nur die Synagoge niedergebrannt worden, sondern auch das jüdische Altenheim. Zwei Seniorinnen starben, die anderen Bewohner zogen Paul zufolge nach Mannheim und kamen von dort nach Gurs.

Das Lager

Das Lager nahe des kleines Ortes Gurs war 1939 von der französischen Regierung für Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkriegs eingerichtet worden. Nach dem Einmarsch der Deutschen nutzte es die Vichy-Regierung zunächst, um aus Deutschland und Österreich geflüchtete Juden zu internieren. Die Verhältnisse waren katastrophal, schildert Paul. Nachdem die Nazis 1942 die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen hatten und die Ermordung professionell organisiert wurde, wurden die Überlebenden von Gurs in andere Lager und viele weiter in die Vernichtungslager Auschwitz und Majdanek deportiert. Doch hatten viele Kinder das Lager Gurs verlassen können: Französische, Schweizer und amerikanische Organisationen halfen dabei. Fast alle haben ihre Eltern nie wiedergesehen.

Der Gleichaltrige

Oberbürgermeister Marc Weigel war 2012 mit dem Bezirksverband Pfalz in Gurs. Bei den Grabsteinen für die Opfer stieß er unerwartet auf den Namen Alfred Kern aus Neustadt. Als Kern im Lager starb, war er etwa in Weigels Alter. „Ich war mir sicher, den Namen zu kennen.“ Der OB täuschte sich nicht: Alfred Kerns Name und die Namen seiner Familie stehen auf den Stolpersteinen in der Amalienstraße 4, wo die Kerns gelebt hatten und Weigel täglich vorbeiging. „Am Grab dieses Mannes erschloss sich mir das Grauenhafte neu.“ In Gurs hat Weigel einen Zeitzeugen getroffen: Paul Niedermann war als 13-Jähriger mit seiner Familie nach Gurs verschleppt worden. Seinem jüngeren Bruder und ihm selbst gelang die Flucht. Ihre Eltern und weitere Angehörige überlebten den Holocaust nicht. In Gurs führte er Besucher durchs Lager. „Es war meine erste direkte Begegnung mit einem Holocaust-Opfer“, so Weigel. Beim Abendessen habe Niedermann ihm den Auftrag erteilt: „Wenn ich nicht mehr da bin, müsst ihr gegen das Unrecht anschreien.“ 2018 ist er gestorben – „und er hatte recht“, so Weigel am Donnerstag. Dass Neustadt sich nun als Stadt der Demokratie profilieren will und dabei auch die dunkle Seite der eigenen Vergangenheit nicht verschweigt, sei eine Konsequenz.

Die klaffende Wunde

in älterer Mann hatte Dorothee Wüst, Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche der Pfalz, bei einer Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz in Kaiserslautern von seinem besten Freund aus Kindertagen erzählt. Ein Freund, der dann mit seiner Familie abtransportiert und ermordet wurde. Er habe nicht gerettet werden können, weil keiner etwas unternommen habe, auch er selbst nicht, gestand der Senior der Pfarrerin. Keine Ausflüchte, keine Entschuldigung habe er vorgebracht, sondern eine zum Greifen nahe Scham sei zu spüren gewesen. Der Freund war ermordet worden, genauso wie Millionen anderer Freunde, Nachbarn, Mitmenschen. Eine Begegnung, die für Wüst noch einmal klar gemacht hat, dass der Nationalsozialismus eine klaffende Wunde geschlagen hat, die nie verheilen wird. Die Zeit heile hier überhaupt nichts, und das Buch zu schließen, wie es manche forderten, verbiete sich schon deshalb, weil nur die Opfer dazu ein Recht hätten. „Gedenken, Trauer und Aufarbeiten gehören zu unserer Biografie, wenn wir die Geschichte ernst nehmen wollen“, sagt Wüst. Das „sind wir den Opfern und uns selbst schuldig“. Zumal schon wieder unverhohlen zu Hetze und Gewalt aufgerufen und die Geschichte geklittert werde, und selbst das geschliffene politische Parkett zur Bühne für Judenhass werden könne. Dagegen anzukämpfen, sei eine dauerhafte Bildungsaufgabe und nicht nur Programm für einzelne Gedenktage. Das Credo „Nie wieder“ müsse im Alltag gelten. Es sei eine Menschen- und Christenpflicht, „dass in unserem Land jeder sicher und selbstbewusst durchs Leben gehen kann“.

Das Kaddisch

Mit einer besonderen Geste würde er bei diesem Gedenken eine Brücke bauen: So hatte der OB in seiner Begrüßung auf einen Gast hingewiesen. Gemeint war Slava Nechitajlo, Kantor der jüdischen Kultusgemeinde Rheinpfalz. In der Martin-Luther-Kirche spricht er auf Hebräisch das Kaddisch, ein Gebet, mit dem Menschen jüdischen Glaubens an einem Totenbett Gott loben. Das Totengebet übersetzt Eberhard Dittus, Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte für NS-Opfer. Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums die Namen aller Opfer in Folge der Verschleppung nach Gurs vorgelesen und für jedes Opfer eine Kerze entzündet. Musikalisch eingebettet wird das Gedenken von Rebecca Rust (Cello) und Friedrich Edelmann (Fagott) – darunter Kompositionen des 1953 geborenen Laurence Sherr, dessen Angehörige den Holocaust nicht überlebt haben.

Der Kurzfilm

„1319 Kilometer – Gurs – gestern und heute“ ist der Titel eines Kurzfilms, den der freischaffende Videograf und Filmemacher Martin Mannweiler in Gurs und Neustadt produziert und am Donnerstag gezeigt hat. Neben Szenen aus Gurs und Neustadt kommen darin die Gurs-Überlebende Margot Wicki-Schwarzschild aus Kaiserslautern, Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums sowie Vertreter der Gedenkstätte für NS-Opfer zu Wort. Er ist auch ein Appell, mutig zu sein und zu sagen, wenn die Menschenwürde missachtet wird. Wobei sich gerade mit Blick auf die Schüler der Wunsch einer Überlebenden erfüllen kann. Von einem Gespräch mit ihr erzählte Roland Paul: Demnach trieb die Seniorin das, was jetzt in der Welt passiert, Rechtsextremismus und Faschismus, mehr um als die eigene Vergangenheit. Ihre Hoffnung: Dass die Enkel erfolgreich dagegen kämpfen.