Felix Mendelssohns „Lieder im Freien zu singen“ (op. 41, 48 und 59) stehen am kommenden Samstag bei der Hofserenade der Neustadter Stiftskantorei im Hof des Dekanats zwischen Schütt und Landschreibereistraße auf dem Programm. Sanftes Waldesrauschen, sprudelnde Bäche, lieblicher Vogelgesang: Die A-cappella-Chorstücke zeichnen Stimmungsbilder aus der Natur nach, ganz im Ausdruck romantischen Lebensgefühls. Inspiriert wurde der Komponist dazu vor allem durch Texte Joseph von Eichendorffs, Heinrich Heines und Johann Wolfgang von Goethes.

„Abschied vom Walde“ (O Täler weit, o Höhen) ist sicherlich das bekannteste Stück dieser Zyklen, das „Morgengebet“ bestaunt das „wunderbare tiefe Schweigen“ der Frühe, und der „Frühzeitige Frühling“ wird begrüßt mit einem ungläubigen „Tage der Wonne, kommt ihr so bald?“, um nur drei der insgesamt 18 Stücke zu zitieren. Die Leitung hat Bezirkskantor Simon Reichert.

Als Besonderheit bei dem diesjährigen Konzert im Dekanatshof tritt abwechselnd mit der Stiftskantorei der Neustadter Schauspieler, Regisseur und Autor Norbert Dreyer auf. Er moderiert das musikalische Programm und wird dazu passende Gedichte lesen. Auch hier stehen Eichendorff, Heine und Goethe im Mittelpunkt. Dreyer befasst sich seit seiner Schulzeit mit Theater und Literatur. Einem breiten Publikum ist er unter anderem bekannt durch seine Ton-Licht-Bild-Inszenierung „Kleiner Mond und Löwenstern“, die 2017 und 2018 in der Neustadter Stiftskirche zu sehen war. Auch „König Ubu“, das Sommerstück 2023 des Dürkheimer „Theaters an der Weinstraße“, basierte auf seiner Bearbeitung.

Die Hofserenade findet statt am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr im Hof des protestantischen Dekanats, Landschreibereistraße 8, in Neustadt. Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich und kosten 15 oder 8 Euro. Statt, wie gewohnt, in Stuhlreihen sitzen die Zuhörer diesmal an kleinen Tischen, und begleitend zum künstlerischen Programm wird Wein ausgeschenkt. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stiftskirche statt.