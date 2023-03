Hamid Huschmand Nia ist ab 1. Juli neuer Leiter des Brustzentrums am Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Wie das Krankenhaus mitteilt, ist Huschmand Nia Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit den Schwerpunktbezeichnungen Gynäkologische Onkologie sowie spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Seit 2010 ist er als „Senior Brustoperateur“ durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert. Huschmand Nia soll als gynäkologischer Onkologe und ärztlicher Leiter des Brustzentrums das Team von Gynäkologie-Chefarzt Gerald Staudenmaier stärken. Huschmand Nia ist aktuell noch als Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Westpfalzklinikum in Kaiserslautern tätig. Sein Schwerpunkt ist die operative und die medikamentöse Tumortherapie bei Krebserkrankungen der Frauen. Huschmand Nia hat in Marburg studiert und baute nach verschiedenen Stationen in Unikliniken ab 2007 als Chefarzt am städtischen Krankenhaus in Pirmasens die operative Krebstherapie der Frauen auf und etablierte dort ein zertifiziertes Brustzentrum. 2014 gründete er die „Seno-Onco-Care“ Praxis, eine Schwerpunktpraxis für die operative und medikamentöse Tumortherapie. Seit 2018 ist er Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe I am Westpfalzklinikum Kaiserslautern sowie Leiter des zertifizierten Brustzentrums Kaiserslautern. Huschmand Nia ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er lebt mit seiner Frau in Pirmasens.