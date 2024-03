In der Herzogstraße in Königsbach werden bei den Hausnummern 7 bis 15 sowie 14 bis 20 die Gas-Netzanschlüsse erneuert. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Die Arbeiten finden von Montag, 4. März, bis Samstag, 9. März, statt und bedeuten eine Vollsperrung in diesem Bereich. Radfahrer und Fußgänger können den Baustellenbereich aber trotzdem passieren.