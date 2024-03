Stefan Herter wird bei der Kommunalwahl erneut für das Amt des Elmsteiner Bürgermeisters kandidieren. Bei der Mitgliederversammlung der Sozialen Wählergemeinschaft (SWG) wurde er einstimmig als Kandidat nominiert. Herter war bereits von 2014 bis 2019 Elmsteiner Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl 2019 kam der gebürtige Elmsteiner in die Stichwahl, schaffte es dort aber nicht. Er wolle an seine Erfolge für Elmstein in seiner Zeit als Bürgermeister anknüpfen, sagt Herter, der auch Vorsitzender der SWG ist.

Die Kandidaten der SWG auf der Liste für die Wahl des Gemeinderats seien „interessante Menschen aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Alters, mit einer Vielzahl an ehrenamtlichen Tätigkeiten“, so Herter. Alle wollten „kritische, aber konstruktive Kommunalpolitik mitgestalten“, um Elmstein als Lebensort für alle Bürger attraktiv zu erhalten. In einer Wählergemeinschaft wie der SWG, könne man sich ehrenamtlich für die Gemeinde engagieren, „frei von starrem Parteidenken und ohne lähmende Vorgaben von oben.“

Kandidaten

Stefan Herter, Karin Hook, Michael Speiger, Daniel Kölsch, Angelika Kölsch, Steffen Herter, Manfred Menges, Klaus Zimmermann, Sonja Kauffmann, Alfred Junger, Michael Datzer, Michael Münch, Konrad Leising, Rainer Brechtel, Thomas Schenck, Marco Leising.