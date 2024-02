Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heike Herrgen ist gebürtige Neustadterin, hat am Leibniz-Gymnasium Abitur gemacht, danach in Heidelberg Pharmazie studiert und viele Jahren in der Industrie gearbeitet. Inzwischen lebt sie in Leimen und legt jetzt nach drei Kindern und hunderten von vorgelesenen Büchern ein wunderbares Kinderbuch-Debüt vor: „Aurelias zauberblaues Geheimnis“.

Die Geschichte beginnt mit einer Sportstunde an einem stinknormalen Schultag im Leben der elfjährigen Aurelia. Doch bereits nach ein paar Sätzen stehen Leser und Leserinnen mitten drin