Die Handwerkskammer der Pfalz hat 150 Altmeister für ihr 50-jähriges Meisterjubiläum gewürdigt. Den Goldenen Meisterbrief verlieh sie unter anderen an Bäcker Peter Berg, Elektroinstallateur Klaus Kost (beide aus Haßloch), Gas- und Wasserinstallateur Otto Sebastian (Deidesheim), Steinmetz- und Steinbildhauer Raimund Weisbrodt (Niederkirchen) aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Aus Neustadt wurden ausgezeichnet Bäcker Harald Freyer, Gas- und Wasserinstallateur Heinrich Jausel, Schlosser Heinrich Mees, Elektroinstallateur Erich Peters, Maurer Werner Swarowsky, Bäcker Harald Trautmann, Goldschmied Peter Voelcker, Konditor Christoph Vogel, Fleischer Hermann Wilhelm und Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Walter Ziehmer. Aus dem Landkreis Südliche Weinstraße darf sich unter anderen Maler- und Lackierer Hermann Herbst über die Würdigung freuen. Die Jubilare seien Vorbilder für die junge Generation, wie die Handwerkskammer mitteilt. Damals wie heute sei der Meisterbrief ein Aushängeschild und ein Garant für die Wirtschaftsmacht des Handwerks. Aufgrund der aktuellen Situation wurde in diesem Jahr auf die traditionelle Feierstunde im Bürgerhaus Waldfischbach verzichtet. Die Handwerkskammer hat die Urkunden postalisch den Altmeistern zukommen lassen. Zudem würdigt sie ihre Leistung in einem Sonderbeitrag in der Regionalausgabe des Deutschen Handwerksblattes.