Die Weinstraße in Hambach wird am Donnerstag und Freitag in der Nähe der TV-Turnhalle für die Durchfahrt zeitweise gesperrt. Grund sind kurzfristig notwendige Arbeiten der Stadtwerke an den Strom-Hochleitungen, teilt die Stadt mit. Gesperrt wird die Weinstraße zwischen den Hausnummern 210 und 218 beziehungsweise zwischen der Holz- und der Bildgasse. Die Einfahrt ist von beiden Richtungen bis zur Baustelle möglich. Fußgänger können den Bereich komplett passieren. Die Kita St. Jakobus und die TV-Halle samt Parkplatz sind von Norden aus erreichbar. An den Kreuzungen der Weinstraße mit der Eichstraße sowie dem Horstweg werden Sackgassenschilder mit dem Zusatz „Keine Wendemöglichkeiten“ aufgestellt, so die Stadt. Da sich dieser Bereich der Weinstraße eine Anliegerstraße ist, wird nicht mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Die Umfahrung kann über die Dammstraße erfolgen.