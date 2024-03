In Gimmeldingen soll das Glasfasernetz ausgebaut werden. Der Bauausschuss hat am Donnerstag grünes Licht für eine dafür nötige Lagerfläche in der Loblocher Straße gegeben. Der Lagerplatz soll rund 800 Quadratmeter groß sein und über einen Zeitraum von zwölf Monaten genutzt werden. Auf den Flächen, die sich auf Privatgrundstücken hinter der Hausnummer 7 und 11a teilweise im Innen- und teilweise im Außenbereich befinden, soll unter anderem ein Bürocontainer aufgestellt werden. Dahinter, auf zum Teil betonierten und bereits vorbelasteten Flächen, sollen Schüttgut und Baumaterialien gelagert sowie zwei Mulden aufgestellt werden. Der Ausschuss stimmte unter der Bedingung zu, dass der Platz nach der Nutzung wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt und der abgeschobene Mutterboden samt Regiosaatgut wieder aufgebracht wird.