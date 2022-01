Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der L529 in Richtung Holiday-Park in Höhe der Ponyfarm von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Umzäunung und einen Baum geprallt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war eine Person noch im Auto eingeklemmt. Sie konnte gerettet werden, beide Fahrzeuginsassen wurden aber ins Krankenhaus gebracht. Abschließend klemmten die Feuerwehrleute die Batterie ab, überprüften das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe und zerkleinerten den Baum. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz, darüber hinaus war der Rettungsdienst mit zwei Wagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort.