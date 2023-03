Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stornierte Weihnachtsfeiern, weniger Tischreservierungen und Zimmerbuchungen: Die Gastronomie kämpft erneut – oder noch immer – mit den Auswirkungen der Pandemie. Allerdings empfinden die Gastronomen nicht die 2G-Regel als Problem.

Seit Mittwoch gilt in Rheinland-Pfalz vielerorts in Innenräumen die 2G-Regel, also Zutritt nur noch für Geimpfte oder Genesene. Der Einzelhandel ist davon nicht betroffen, dafür aber die