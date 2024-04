26 Meckenheimer Bürger sind am späten Sonntagabend aus dem Bett geklingelt oder von der Couch geholt worden. Der Grund: ein Gasleck an einer Baustelle in der Eichengasse. Sicherheitshalber wurden die Anwohner evakuiert und für anderthalb Stunden im Rathaus untergebracht. Um 22.26 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Bürger hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie Gasgeruch im Bereich der Baustelle wahrgenommen hatten. Dort wird derzeit die Straße ausgebaut. Der Gefahrstoffzug des Kreises Bad Dürkheim, der in Haßloch stationiert ist, wurde hinzugerufen, um Gasmessungen vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen evakuierte die Feuerwehr die Anwohner im Umkreis der Einsatzstelle und brachte sie ins Meckenheimer Rathaus, wo sie mit Getränken versorgt wurden. Die Stadtwerke Neustadt wurden alarmiert, um das Gasleck abzudichten. Kurz nach Mitternacht war der Einsatz beendet, und die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Feuerwehr lobt die betroffenen Bürger: Die Evakuierung sei ruhig und koordiniert abgelaufen.