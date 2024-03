„Bürger für die Bürger – frei, unabhängig, ohne parteipolitische Zwänge“ – unter diesem Motto tritt die Freie Wählergruppe in der Verbandsgemeinde Maikammer bei der Kommunalwahl im Juni an. 24 Kandidaten stehen auf der Liste für die Wahl des Verbandsgemeinderats, 20 Männer und Frauen im Alter zwischen 23 und 70 Jahren kandidieren für den Ortsgemeinderat Maikammer. „Erstmals seit Jahrzehnten konnten beide Listen ohne Mehrfachbenennungen aufgestellt werden“, berichtet Vorsitzender Lothar Textor, der auch Spitzenkandidat für die Wahl des Verbandsgemeinderats und des Ortsgemeinderats Maikammer ist. Unter Federführung von Christian Völlinger habe sich die Freie Wählergruppe in St. Martin neu ausgerichtet, personell neu aufgestellt und unter dem Motto „In Freundschaft gemeinsam, frei und unabhängig“ wieder bei der Freien Wählergruppe der Verbandsgemeinde Maikammer eingebracht. Neun Kandidaten im Alter von 33 bis 62 Jahren treten in St. Martin für die Wahl zum Ortsgemeinderat an.

Kandidaten

Für den Verbandsgemeinderat Maikammer: Lothar Textor, Christian Völlinger, Kathrin Tempel, Christian Eichhorn, Marc Paschek, Armin Anton, Marina Stachel, Steffen Mugler, Johannes Kupper, Matthias Weiß, Mathias Frankmann, Peter Hahn, Franz-Josef Weiß, Bernhard Möndel, Eva Knoll-Michalczyk, Christian Stachel, Rita Weiß, Matthias Stachel, Max Anton, Paul Knoll, Noah Conrad, Winfried Müller, Angelika Klass, Jürgen Heine, Ersatzkandidaten: Alexander Miedreich, Uschi Hartard.



Für den Ortsgemeinderat Maikammer: Lothar Textor, Christian Eichhorn, Matthias Stachel, Rita Weiß, Steffen Mugler, Johannes Kupper, Matthias Weiß, Armin Anton, Peter Hahn, Christian Stachel, Mathias Frankmann, Franz-Josef Weiß, Marina Stachel, Bernhard Möndel, Eva Knoll-Michalzyk, Max Anton, Paul Knoll, Winfried Müller, Angelika Klass, Jürgen Heine, Ersatzkandidaten: Alexander Miedreich, Noah Conrad, Uschi Hartard.



Für den Ortsgemeinderat St. Martin: Christian Völlinger, Marc Paschek, Dorothee Mücke, Stefan Becker, Susanne Paschek, Günter Scherr, Harald Heesch. Freddy Moll, Sarah Sellinger.