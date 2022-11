Zu ungewohnter Stunde am Sonntagabend tritt Frauen-Fußball-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen in Worms an. Grund dafür ist ein Spiel der Wormatia-Männer.

Mit dem 6:0-Heimsieg gegen den SV Bardenbach verließ der 1. FFC Niederkirchen am vergangenen Sonntag nicht nur den letzten Tabellenplatz der Frauenfußball-Regionalliga Südwest. Die Elf des neuen Trainers Rolf Freymüller überholte sogar die drei vor ihr platzierten Teams. Nun befinden sich die Pfälzerinnen als Tabellenzehnte auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsrang.

Am Sonntag um 19 Uhr tritt der 1. FFC beim Tabellenelften VfR Wormatia Worms an. Die ungewöhnliche Anstoßzeit an einem Sonntagabend kommt zustande, weil um 14 Uhr die Erste Wormatia-Männermannschaft ihr Regionalligaspiel gegen den FC Homburg austrägt. Diese Partie ist laut FFC-Geschäftsführerin Anja Marx als Begegnung mit erhöhtem Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Den FFC-Vorschlag, das Heimrecht zu tauschen, hätten die Wormser abgelehnt. Wegen des Sicherheitsrisikos sollen auch auf Wormatia-Nebenplätzen andere Spiele nur mit einem größeren zeitlichen Abstand zum Regionalliga-Spiel ausgetragen werden.

Das Wormser Frauenteam hat zwar wie die Niederkirchenerinnen bisher vier Punkte verbucht, hat aber den einzigen Sieg nicht auf sportlichem Weg erreicht: Den erzielten die Rheinhessinnen wie der FFC gegen den SV Bardenbach. Allerdings trat der Aufsteiger am 9. Oktober nicht an, so dass die Wormatia drei ihrer vier Zähler durch ein Sportgerichtsurteil erhielt.