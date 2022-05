Die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch vergaben den ersten von drei Matchbällen, um sich die Meisterschaft der Fußball-C-Junioren-Landesliga Vorderpfalz zu sichern. Auf den Kunstrasenplatz des VfR Frankenthal unterlagen die Haßlocher ihren Gastgebern nach einer erschreckend schwachen Leistung mit 1:2.

Aufgrund der vielen bereits in der Anfangsphase zu erkennenden Haßlocher Abwehrfehler war es nur eine Frage der Zeit, bis die Frankenthaler in Führung gehen würden. In der 18. Minute nutzte Noel Dietzer einen der zahlreichen Fehler der JSG-Defensive zum 1:0. Haßlochs Mannschaftskapitän Tim Weitzel gelang zwar per Handelfmeter der 1:1-Ausgleich (30.). Aber noch vor der Pause brachte Jakob Pedljo den VfR erneut in Führung. In der zweiten Hälfte spielten die Gäste zwar etwas besser als zuvor, aber richtig in Gefahr geriet das VfR-Tor nicht mehr. Der VfR-Nachwuchs hat seinen Rückstand zur JSG auf drei Punkte verringert.

Bereits heute, Dienstag, 19.15 Uhr, haben die Haßlocher die nächste Chance, die Meisterschaft für sich zu entscheiden: Auf dem Kunstrasenplatz des VfB Haßloch empfangen sie in einem Nachholspiel den Tabellensechsten JFV Landau.