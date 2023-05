Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Unparteiischen: Heute feiert Andreas Schlick Geburtstag. Am Sonntag pfeift er das A-Junioren-Landesliga-Derby zwischen Königsbach und Haßloch. An sein Debüt in der A-Klasse erinnert sich der Referee noch gut, weil Gelbe und Rote Karte zusammengeklebt waren. Dass sich der 50-Jährige mehr denn je im Fußball engagiert, liegt an seinem Sohn.

Als Andreas Schlick 1992 beim VfL Neustadt seine Karriere als Schiedsrichter begann, war er mit 20 Jahren der jüngste Unparteiische des früheren Fußballkreises Neustadt. Seit