Mit einem 4:0-Sieg gegen die SG Elmstein/Iggelbach endete am 22. Mai die Tätigkeit von Carsten Klein als Trainer der Ersten Mannschaft des TSV Königsbach. Nachfolger Kleins wird Bodo Schulz, der zuletzt die Königsbacher A-Junioren trainiert hatte.

Für die A-Junioren sind künftig Marco Stoll und Thomas Stoner zuständig. Sie hatten mit den B-Junioren den Verbandsliga-Aufstieg geschafft. Björn Streib ist Torwarttrainer. Stoll: „Von den Spielern, mit denen ich vor vier Jahren als Trainer der D-Junioren aus der Verbandsliga abgestiegen bin, sind noch neun dabei. Obwohl wir in der nächsten Saison überwiegend Spieler des jungen Jahrgangs im A-Junioren-Kader haben, gelingt uns vielleicht das, was Bodo knapp verpasst hat: in die Verbandsliga aufzusteigen.“ Weitere TSV-Trainer: B-Junioren Marcel Schöneberger und Florian Schäuble; C1 Marvin Gutzler, Elias Schreieck, C2 Hermann, Nico Strauch, D1 Marc Schäfer, Alexander Platz, Andreas Neubert.