Am Wochenende sind in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest die ersten Spieltage der Auf- und Abstiegsrunde angesetzt. Der 1. FFC Niederkirchen ist in der ungewöhnlichen Lage, in seinen ersten vier von nur fünf Partien der Aufstiegsrunde Heimrecht zu genießen. In der ersten davon gastiert am Sonntag, 14 Uhr, der 1. FC Riegelsberg in Niederkirchen.

Dass der FFC außer am letzten Spieltag ausschließlich Heimspiele hat, liegt daran, dass er in der Vorrunde außer gegen den SC Bad Neuenahr in den Duellen mit all seinen weiteren Kontrahenten auswärts hat antreten müssen. Dieser Vorteil nährt in Niederkirchen die Hoffnung, Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken trotz eines Acht-Punkte-Rückstandes noch einholen zu können. Mut macht dem FFC auch der jüngste Aufwärtstrend: Von seinen vier Pflichtspielen seit der Winterpause gewann er drei und bot auch bei der 1:2-Niederlage in Saarbrücken eine tolle Leistung.

Die Wahrscheinlichkeit, den Rückstand zu den beiden vor dem FFC platzierten Teams zum Auftakt der Aufstiegsrunde zu verringern, ist gut – einen Heimsieg gegen den Tabellenvierten aus dem Saarland vorausgesetzt. Der 1. FC Saarbrücken (in Montabaur) und der Tabellenzweite SC Bad Neuenahr (in Worms) stehen vor unangenehmen Auswärtsaufgaben.

FFC-Trainer Andreas Hack hofft, dass sich die Personalsituation gegenüber dem Verbandspokalspiel in Ingelheim verbessert. Von den beim 4:0-Sieg in Rheinhessen fehlenden Spielerinnen werde Zoe Parsons allerdings noch länger fehlen, sagt er. Die in elf der bisherigen zwölf Regionalligaspielen eingesetzte Engländerin zog sich im Training eine Knöchelverletzung zu. Das Hinspiel in Riegelsberg endete im November 0:0.