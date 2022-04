Nach seiner bisher schwächsten Saisonleistung muss Frauenfußball-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen seine letzten Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga bereits nach dem ersten Spieltag der Aufstiegsrunde begraben.

Der FFC kassierte am Sonntag eine 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Riegelsberg. Da Tabellenführer 1. FC Saarbrücken beim 1. FFC Montabaur mit 7:1 gewann, wuchs der Rückstand der Niederkirchenerinnen zum Spitzenreiter wieder auf elf Punkte an.

Dabei waren die Vorzeichen gut: So standen FFC-Trainer Andreas Hack mit Janina Jüllich und Natalie Stulin wieder zwei Spielerinnen zur Verfügung, die zuletzt fehlten hatten. Zudem gehörte Hannah Häßel, die nach ihrem im Zweitligaspiel in Würzburg erlittenen Kreuzbandriss fast ein Jahr ausgefallen war, wieder zum Kader. Geholfen hat dies alles nichts.

Mit Torfrau zusammengestoßen

„Riegelsberg hat uns von Beginn an den Schneid abgekauft“, sagte Hack. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne Torchancen auf beiden Seiten hätten die Gäste bereits viel früher als kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung gehen müssen: Sabrina Meyer schoss freistehend am FFC-Tor vorbei (17.). Eine Minute danach hatte Laurencia Nimako bei einem Lattentreffer Pech. Die Riegelsbergerinnen verkrafteten es auch problemlos, dass Kira Lackmann bei der ersten FFC-Chance mit der eigenen Torhüterin zusammenstieß und ausgewechselt werden musste (18.).

Spektakulär verliefen die letzten Minuten der ersten Hälfte. Nachdem Büsra Kuru mit einem tollen Schuss an Riegelsbergs Torfrau Christina Ehl gescheitert war (38.) und Nimako vier Minuten später den Pfosten getroffen hatte, erzielte Anne Reinhard in der Nachspielzeit per Weitschuss das 1:0.

Fehlpässe nach der Pause

Nach der Pause bemühten sich die Pfälzerinnen zwar, das Spiel zu drehen, aber sie fielen vor allem mit Fehlpässen auf. Besser machten es erneut die Gäste, die die auf der rechten Seite freistehende Carina Alt anspielten. Alt traf zum 2:0 (54.). „Das war einfach ein gebrauchter Tag“, klagte Hack konsterniert. Zu allem Überfluss sah Maileen Mößner wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte (90.).

So spielten sie

1. FFC Niederkirchen: Munzenza - Jüllich, Mößner, Mackert, Schmahl - Barhoumi (82. Asel), Stulin, Fend, Licht (58. Wolf) - Kuru, Götz.

Tore: 0:1 Reinhard (45.+2), 0:2 Alt (54.); beste Spielerinnen: Kuru - Enoch, Nimaku; Gelbe Karte: Mößner; Rote Karte: Mößner (90.); Zuschauer: 60; Schiedsrichter: Dietrich (Billigheim-Ingenheim). dil