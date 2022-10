Frauen-Fußball-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen bleibt sieglos und damit am Tabellenende. Doch gibt es auch Erfreuliches im Spiel gegen Issel.

„In der ersten Hälfte haben wir die bisher schlechteste Leistung dieser Saison abgeliefert.“ Andreas Hack, Trainer des 1. FFC Niederkirchen, schimpfte nach dem Abpfiff des Frauenfußball-Regionalligaspiels zwischen seinem 1. FFC und dem TuS Issel. Von Anfang an dominierten die Gäste aus dem Schweicher Stadtteil Issel und waren den Niederkirchenerinnen in allen Belangen überlegen. „Der TuS Issel brachte viel Erfahrung mit. Was kann ich da von meinen vielen noch minderjährigen Spielerinnen erwarten?“, gab Andreas Hack jedoch zu bedenken.

FFC-Neuzugang trifft

In der sechsten Minute fälschte zunächst die dreifache Torschützin Celine Hoffmann einen Freistoß von Victoria Dietsch zur 1:0-Gästeführung ab. Lediglich neun Minuten später ließ sich Frederika Laven auf der linken Seite anfängerhaft ausspielen, und Alina Knobloch schloss die dadurch mühelos vorgetragene Kombination mit dem 2:0 für Issel ab. Die nach Saisonbeginn vom inzwischen abgemeldeten Verbandsligisten FV Dudenhofen verpflichtete Niederkirchenerin Luisa Knapp verkürzte nach einer Freistoßflanke von Jasmin Mackert zwar auf 1:2. Aber Lea Scherer traf nur wenig später per Kopfball zum 3:1 für Issel.

Nach der Pause demonstrierte der FFC zumindest Kampfgeist. Lohn war der erneute Anschlusstreffer per ein Eigentor der Gäste. Letztendlich setzten sich die Spielerinnen aus dem Landkreis Trier-Saarburg mit einem Doppelschlag von Hoffmann mit 5:2 durch.

Zum Schluss in Unterzahl

Der 1. FFC Niederkirchen bot am Sonntagnachmittag immerhin doppelt so viele Ersatzspielerinnen auf wie eine Woche zuvor bei der SV Elversberg: nämlich zwei. Diese befanden sich jedoch bereits auf dem Platz, als Kristin Götz verletzungsbedingt ausschied. Somit agierten die Niederkirchenerinnen in den letzten drei Minuten in Unterzahl.

So spielten sie

1. FFC Niederkirchen: Munzenza - Eisenhauer, Asel, Mackert, Laven - Götz, Wolf, Parsons (70. Abdi) - Jüllich, Knapp, Schatz (38. Licht).

Tore: 0:1 Hoffmann (6.), 0:2 Knobloch (15.), 1:2 Knapp (22.), 1:3 Scherer (30.), 2:3 Müller (54., Eigentor), 2:4, 2:5 Hoffmann (85.); Gelbe Karten: Schatz, Götz, Wolf (alle Niederkirchen); beste Spielerinnen: Götz, Mackert - Dietsch, Hoffmann; Zuschauer: 100; Schiedsrichterin: Forster (Frankenthal). dil