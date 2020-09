Der Fußball-Bezirksligist 1. FC 08 Haßloch gewann auch sein fünftes Verbandspokalspiel dieser Saison: Vor 300 Zuschauern schlug die Mannschaft von 08-Trainer Andreas Brill auf dem Rasenplatz des FV 1921 Haßloch den Landesligisten TuS Altleiningen mit 2:1 und qualifizierte sich dadurch erstmals seit 1996 für das Achtelfinale. Dort erwartet 08 Haßloch den Verbandsligisten SV Morlautern voraussichtlich am 14. Oktober, 19 Uhr. Sebastian Luber brachte die Gäste in der 13. Minute zwar in Führung. Aber dank zweier Tore von Serkan Toker (28., 61.) drehten die 08er das Spiel.