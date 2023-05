Einen Haus- und Hofflohmarkt gibt es am Samstag, 3. Juni, in der Gemeinde Elmstein. Auf Bürgerinitiative von Norman Dietrich bieten über 20 Bürgerinnen und Bürger im gesamten Ortsbereich vor ihren Häusern und in Höfen ab 10 Uhr allerlei Krimskrams, Trödel, Bekleidung und Spielsachen an. Zudem beteiligt sich die Gemeindebücherei der Talgemeinde, wie Leiterin Karin Bröder mitteilt, mit vielen Hundert Romanen, historischen Werken, Sach- oder Kinderbüchern, sortiert nach Autoren, am Flohmarkt. Die kommunale Kindertagesstätte „Zwergenland“ versorgt Besucher mit Kaffee und Kuchen. Bunte Luftballone weisen den Weg zu den Anbietern.