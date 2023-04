Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in Neustadt angekommen. Die Vorsitzenden des Arbeitskreises Asyl, Elli Proswitz-Stuck und Acram Shendi, sprechen mit Timo Konrad über Unterschiede zur Flüchtlingssituation 2015 und wie der Verein helfen kann.