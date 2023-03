Sie werben seit Januar in der Villa Böhm in Neustadt unter den Titel „Aus dem Schatten ins Licht“ für einen neuen Blick auf die Geschichte: die „Starken Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“. Doch wer sich auf diese lange überfällige Horizonterweiterung einlassen will, hat nur noch an diesem Wochenende dazu Gelegenheit, denn danach wandert die von den Stadtmuseen in Ludwigshafen und Zweibrücken konzipierte Wanderausstellung direkt weiter nach Schifferstadt, wo sie ab Ende März zu sehen sein wird. Die Schau stellt in Kurzportraits auf Rollups 23 Frauen vor, die in der Pfälzer Geschichte ihre Spuren hinterlassen haben – darunter auch solche, die man lange eher marginalisierte wie etwa als älteste die in Speyer bestattete Kaiserin Bertha von Savoyen, Gattin Heinrichs IV., die wie ihr Mann 1077 im Büßergewand nach Canossa zog, was aber in kaum einer historischen Darstellung Erwähnung findet. .Das Stadtarchiv/Stadtmuseum Neustadt hat die Präsentation um zehn weitere bemerkenswerte Damen ergänzt, die wie Philippina Appolonia Sauter oder Erika Köth eng mit Neustadt verbunden sind, und das Ganze auch noch durch eigene Exponate bereichert. Öffnungszeiten: Freitag, 16–18 Uhr, Samstag und Sonntag 11–13 Uhr und 15–18 Uhr. Der Eintritt ist frei.