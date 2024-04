Die Neustadter Feuerwehr war am Montag um 8 Uhr in Diedesfeld gefordert. Zwei junge Marder waren dort in eine verzwickte Lage geraten. Sie wollten durch die Fugen einer Sandsteinmauer im Fußweg zwischen der Straße Auf dem Häusel und der Weinstraße klettern. Allerdings waren beide Tiere schon so kräftig, dass sie bei ihrer Aktion irgendwann feststeckten und nicht mehr vor und zurück kamen. Ein Bürger bemerkte die eingeklemmten Tiere und rief die Feuerwehr. Den Wehrleuten gelang es, mit gezielten Handgriffen und etwas Werkzeug, die beiden Marder zu befreien. Beide Tiere blieben unverletzt.