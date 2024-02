Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zuletzt hat die Dynamik etwas nachgelassen, doch Neustadt werden weiterhin geflüchtete Menschen zugewiesen, die von der Stadt untergebracht werden müssen. Warum das bisher gelingt – und welche Probleme es dennoch gibt.

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 reihte sich nicht nur ein weiterer Krieg in die vielen Konflikte auf der Welt ein, auch eine neue Flüchtlingsbewegung wurde in