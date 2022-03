Welche Neustadter Hauptachse soll als erstes fahrradfreundlicher ausgebaut werden? Das war eine der Fragen bei der ersten öffentlichen Arbeitsgruppe (AG) Rad Anfang März. Jetzt hat die Stadtverwaltung über die Ergebnisse informiert. Bei der Hauptachse entschieden sich 39 Prozent der Teilnehmer, die abstimmten, für die Straße Richtung Mußbach, gefolgt von der Hauptachse nach Lachen (32 Prozent) und jener nach Haßloch (24 Prozent).

An der zweistündigen Online-Veranstaltung unter Leitung von Verkehrsdezernent Bernhard Adams hatten rund 50 Bürger, Experten sowie Vertreter von Verbänden und der Stadtverwaltung teilgenommen. Inhaltlich ging es um die Aufgabenfelder der Radverkehrsplanung, um abgeschlossene und geplante Projekte sowie um strategische Ansätze. Konkret wurde es laut Stadt zum Beispiel bei den Schutzstreifen in Tal- und Amalienstraße, Markierungen in der Martin-Luther-Straße sowie 40 neuen Abstellbügeln in der Innenstadt. Informiert wurde über eine laufende Kampagne für mehr Radverkehrssicherheit gemeinsam mit den Radverbänden ADFC und VCD. Zu den Umfrageergebnissen gehört auch, dass 68 Prozent der AG-Teilnehmer entlang der Hauptverkehrsstraßen Verbesserungsbedarf mit Blick auf den Radverkehr sehen.

Die in der Arbeitsgruppe gezeigte Präsentation inklusive Umfrageergebnissen ist auf der Website der Stadt (Stichwort „AG Rad“) verfügbar.