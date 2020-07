Unbekannte haben am Mittwoch ein hochwertiges E-Bike der Marke Kreidler auf dem Parkplatz des Aldi in der Martin-Luther-Straße in Neustadt gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat zwischen 9.45 und 9.55 ereignet. Um Hinweise unter Telefon 06321/8540 wird gebeten.