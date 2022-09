Seit vielen Jahren wird in Geinsheim über ein neues Baugebiet diskutiert. Von drei möglichen Flächen wurde letztlich der Bereich Schmittenäcker favorisiert, weil dort eine Einigung mit den Grundstücksbesitzern am wahrscheinlichsten erschien. Der Ortsbeirat Geinsheim hat am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen, Baurecht zu schaffen, indem ein Bebauungsplanverfahren „Schmittenäcker“ gestartet wird. Dem muss der Stadtrat noch folgen. Im Ortsbeirat hatte Baudezernent Bernhard Adams vor rund 80 Zuhörern dargelegt, dass es im Gegensatz zu früher kaum ein Baugebiet mehr gäbe, das nur auf Zustimmung stoße. In jedem Fall müsse sachlich und ergebnisoffen darüber diskutiert werden. Entschieden verwahrte sich Adams aber gegen anonyme Drohschreiben, die Mitarbeiter der Bauverwaltung im Zusammenhang mit den Schmittenäckern erhalten hätten. So etwas habe er noch nie erlebt. „Das kann auch nicht die Kultur der Auseinandersetzung sein, weder in Neustadt, noch in Geinsheim“, so der Dezernent. Drohungen gegen Leib und Leben seien inakzeptabel. Die Stadt lasse sich nicht erpressen und habe Anzeige erstattet.