Von Freitag, 19. August, bis Dienstag, 23. August, wird in Diedesfeld Weinkerwe gefeiert. In 15 Ausschankstellen gibt es jede Menge kulinarische Spezialitäten und viel Musik von Blaskapelle bis Rockband. Die gute Nachricht aus Sicht der städtischen Tiefbauabteilung: Während der Kerwetage können zumindest die Linienbusse durch die Baustelle Weinstraße fahren, weil die Arbeiten weit fortgeschritten seien. Das entspanne die Lage in der Kreuzstraße für den Kerwebetrieb. Die Busse fahren demnach von Freitag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr. Für alle anderen Fahrzeuge gilt aber weiterhin die Vollsperrung. In der Baustelle gearbeitet wird dann wieder ab Mittwochmorgen. Die Haltestelle „Am Dorfplatz“ wird wie bisher angefahren. Die Haltestelle „Süd“ muss weiterhin entfallen. Die provisorische Haltestelle in der Kreuzstraße wird während der Kerwe nicht bedient.