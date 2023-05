Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich drei Theater haben sich zusammengetan, um das Stück „Zabawa“ auf die Bühne in Großkarlbach zu bringen. In der Koproduktion des Theaters Alte Werkstatt Frankenthal mit dem Neustadter Theater in der Kurve und dem Zimmertheater Speyer geht es recht absurd zu.

Absurdes Theater in Perfektion haben drei Schauspieler am Samstag auf der Open-Air-Bühne in Großkarlbach geboten. Die erste Kooperation des Frankenthaler Theaters Alte Werkstatt, des