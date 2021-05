„Immer wenn es regnet, regnet es Sterntaler vom Himmel“, heißt es im Film-Song „Pennies from Heaven“. In seiner jüngsten CD nimmt das „Mandelring Quartett“ das als Motto für eine himmlisch schöne Auswahl an Zugaben.

„Die Idee zu einer Zugaben-CD stand schon seit vielen Jahren im Raum. Als sich für uns im Frühjahr coronabedingt ein Zeitfenster geöffnet hatte, packten wir die Gelegenheit beim Schopfe“, verrät die Geigerin Nanette Schmidt vom „Mandelring Quartett“ über den Entstehungsprozess der neuen Scheibe. Gemeinsam mit den befreundeten Tonmeistern Reinhard Geller und Ludger Böckenhoff entschloss man sich für die Nikolauskapelle in Klingenmünster als Aufnahmeort, die bekannt ist für ihre hervorragende Akustik.

So manches Déjà-entendu

Einen kleinen Lichtblick in Corona-Zeiten möchte das „Mandelring Quartett“ mit dieser CD nach eigenen Angaben setzen. „Gerade freiberufliche Musiker befinden sich in einer schwierigen Situation. Mit unserer CD wollen wir etwas Hoffnung verbreiten“, wünscht sich Nanette Schmidt. 18 kleine musikalische Kostbarkeiten, von der Klassik bis hin zu Arrangements aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik, sind das Ergebnis. „Im Vorfeld stand die Überlegung, die einzelnen Sparten voneinander zu trennen – eine Idee, die wir dann zugunsten der Abwechslung schnell verworfen haben“, erinnert sich Nanette Schmidt über die vom 8. bis 10. Juni in Klingenmünster über die Bühne gegangene Produktion. Entsprechend bunt durcheinandergewürfelt ist die Auswahl an gemeinsam ausgesuchten Stücken, mit denen Nanette Schmidt, ihre Brüder Sebastian und Bernhard sowie Mitstreiter Andreas Willwohl einen tiefen Griff in die eigene Zugaben-Kiste wagten. Entsprechend beschert die CD den Fans des „Mandelring Quartetts“ und Besuchern und Besucherinnen vergangener Konzerte so manches Déjà-vu- oder besser Déjà-entendu-Erlebnis.

Eine Brücke nach Hollywood

Schmelzend-süße Töne schlagen die vier Streicher zum Auftakt mit dem „Miniature Viennese March“ aus der Feder der Geigenlegende Fritz Kreisler an. Von der Wiener Salonmusik der Goldenen 20er zur Wiener Klassik: So ganz nebenbei, „eben für die lange Weile“, schreibt Mozart von seiner Italienreise 1777 an seine Mutter, habe er seine Mailänder Quartette komponiert. Alles andere als langweilig erweist sich die temperamentvoll-spritzige Interpretation des Prestos aus dem Quartett Nr. 3, bevor das „Mandelring Quartett“ den besagten Song „Pennies from Heaven“ von Arthur Johnston aus dem gleichnamigen Musikfilm von 1936 serviert und mit diesem musikalischen Dauerbrenner, der sich seinerzeit in der Originalfassung von Bing Crosby zehn Wochen an der Spitze der US-Charts hielt, eine Brücke nach Hollywood schlägt. Das Stück entwickelt sich später aber auch zu einem beliebten und gängigen Jazzstandard.

Auch Tango-Fans kommen auf ihre Kosten

Der Ohrwürmer nicht genug: Anstelle vieler Pennies erntete Antonin Dvorak mit seinen erfolgreichen acht Klavierwalzern jede Menge Märker. Auf der CD ist daraus den vom Komponisten höchstpersönlich für Streichquartett bearbeitete Walzer A-Dur op. 54/1 zu hören, ein weiterer Beleg für die unglaubliche Wandlungsfähigkeit des „Mandelring Quartetts“, das mit jedem Stück eine neue Sprache erfindet und sich traumwandlerisch sicher von einer Klangwelt in die andere bewegt.

Mit gleich drei Nummern begeben sich die vier Musiker in das Reich der zuckenden Rhythmen, erzählen in Tangos von Mariano Mores, Felicien David und Enrique Francini kompromisslos leidenschaftlich von Herzschmerz und Liebesfreud. Für die Fans des Quartetts ist das keine Überraschung, hat sich doch gerade Cellist Bernhard Schmidt in der Vergangenheit schon oft als profunder Tango-Experte erwiesen.

Auch Stevie Wonder ist dabei

Zurück zur Wiener Klassik: Neben einem weiteren Mozart-Beitrag (Adagio aus dem Streichquartett Nr. 1 G-Dur) sorgen die vier Streicher im Presto aus dem „Vogelquartett“ von Haydn für munter zwitschernde Dialoge. Spanisches Flair verbreitet das rustikale Menuett aus dem Quartett Nr. 1 von Juan Chrisóstomo de Arriaga mit seinen gitarrenartigen Pizzicati.

Neben weiteren Stücken aus dem klassischen Bereich, darunter originale Quartettsätze von Borodin, Tschaikowsky und Schostakowitsch, zählen die klangfarblich aufregenden, vom „Mandelring Quartett“ nuancenreich und in gewohnter spieltechnischer Präzision umgesetzten Arrangements von Songs aus der Feder von Leroy Anderson, William C. Handy und Stevie Wonder („Sir Duke“) zu den großen klanglichen Überraschungen der CD. Letzterer bezeichnete die Musik als „eine Welt für sich, mit einer Sprache, die alle verstehen“. Wer diese neue CD des „Mandelring Quartetts“ gehört hat, wird mit Stevie Wonder übereinstimmen. Fazit: Prädikat empfehlenswert!

CD-Tipp