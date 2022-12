Zwei Meisterwerke barocker deutscher Chormusik stehen kommenden Donnerstag beim nächsten „Kurpfalzkonzert“ im Neustadter Saalbau auf dem Programm: Kammerchor, Hochschulchor und Gesangssolisten der Mannheimer Musikhochschule interpretieren, unterstützt von den Profis vom „Kurpfälzischen Kammerorchester“, Bachs „Magnificat“ und Händels Psalmvertonung „Dixit Dominus“.

Johann Sebastian Bach komponierte sein Magnificat 1723 kurz nach seinem Amtsantritt als Thomaskantor in Leipzig und bearbeitete es 1733 noch einmal grundlegend. Der Lobgesang Marias wird von ihm in zwölf teils festliche, teils fast romantisch anmutende Sätze geteilt, die sowohl musikalisch als auch technisch auf allerhöchstem Niveau ausgearbeitet sind. Deutlich stürmischer und ausgesprochen virtuos kommt Georg Friedrich Händels Vertonung des 110. Psalms „Dixit Dominus“ daher, die er als erst 21-Jähriger während eines Italienaufenthalts komponierte und die als sein erstes gewichtiges kirchenmusikalisches Werk gilt. Ungeschönt lässt er die Härte der Passagen des Alten Testaments spüren, in denen Könige zerschmettert und Nationen gerichtet werden. Berührend gelingen ihm aber ebenso die innigen und lyrischen Arien und Ensembles, die mit den dramatischen Chören kontrastieren. Als Solisten treten Hyerin Park und Marta Hadzimanov (Soprane), Johanna Götz (Alt), Ferdinand Dehner (Tenor) und Lennart Kost (Bass) auf. Die Leitung hat Tristan Meister, Dozent für Chordirigieren in Mannheim und Frankfurt, der unter anderem auch dem renommierten Vokalensemble „Vocapella Limburg“ und dem Beethovenchor Ludwigshafen vorsteht.

Termin

Das Chor- und Kammerorchesterkonzert findet am Donnerstag, 15. Dezember, um 18 Uhr im Saalbau in Neustadt statt. Karten bei allen Ticket-regional-Vorverkaufsstellen, unter 0651 9790777 oder www.ticket-regional.de.