Die Verbandsgemeinde Deidesheim hat erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 bei einer Feierstunde in Meckenheim ausgezeichnet. Einige von ihnen haben Medaillen bei überregionalen und sogar internationalen Wettbewerben errungen.

Ob es für die Olympischen Spiele in Paris reichen wird, ist die spannende Frage, auf die der in Niederkirchen lebende Gabriel Eichhorn selbst noch keine Antwort wusste. Der 18 Jahre alte Kunstturner, der mit der deutschen Vize-Meisterschaft bei den Männern für eine Paukenschlag sorgte, hat wenige Wochen zuvor mit zwei Gold- und drei Bronzemedaillen bei der Jugend überrascht. Jetzt durfte sich Eichhorn, der für den MTV Stuttgart an die Geräte geht, über den Ehrenpreis der Jury bei der Sportlerehrung der Verbandsgemeinde freuen. Die Laudatio hielt sein erster Trainer Jörg Friedrich. Gabriel Eichhorn, der zur Sportfördergruppe der Bundeswehr zählt, war am Freitagabend in Meckenheim nicht der einzige, der einen Ehrenpreis erhielt.

Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Verbandsgemeinde Deidesheim. Foto: Engwicht

So zeichnete Verbandsbürgermeister Peter Lubenau auch Linus Valnion, das Leichtathletik-Ausnahmetalent der TSG Deidesheim, nach der Laudatio seines Trainers Sebastian Groß aus. Valnion war 2023 mit 13 Podestplätzen, darunter elf Titel von den Bezirks- bis zu den Deutschen Meisterschaften, noch nie so erfolgreich. Zu internationalen Ehren kam erneut Nele Gronenberg (Cheerleading/1. FC 08 Haßloch), die nach der Landesmeisterschaft auch bei den Deutschen sowie den Europameisterschaften die Goldmedaille holte und bei der WM im Mixed-Wettbewerb die Silbermedaille. Den Ehrenpreis für im Sport ehrenamtlich Tätige ging an den Handball-Trainer und Schiedsrichter Robert Ohler.

Dank an die Verantwortlichen

Lubenau würdigte die großartigen Erfolge der vielen Sportlerinnen und Sportler in den Vereinen der Verbandsgemeinde. „Auch den Vereinen, den Funktionären, den Trainern, den Übungsleitern, Betreuern und allen Unterstützern gehört ein Dankeschön. Sie schaffen mit ihrem Engagement erst die Grundlage, dass junge wie alte Menschen ihren Sport treiben und etwas für ihre Gesundheit tun können“, sagte Lubenau. Über 5000 Mitglieder, davon etwa 1500 Kinder und Jugendliche, gehen in den 15 Sportvereinen der Verbandsgemeinde ihrem Hobby nach. „Ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre das undenkbar“, so Lubenau. Er dankte dem Mitveranstalter der Sportlerehrung, der Basketball-Abteilung der TSG Deidesheim um ihre stellvertretende Vorsitzende Simone Scheuermann sowie für ihre Mitwirkung der Band „Set 4 Record“, den Tanzmariechen Talisha Moenecke (16 Jahre) und Dana Gubic (9 Jahre) von den Marlachfröschen und der Turngruppe „Aladdin“ des TuS Niederkirchen.

Ehrungen

Für ihre Erfolge im Jahr 2023 wurden ausgezeichnet: Turnen: Elise Reinhardt, Evi Reinhardt, Charlotte Spindler, Luisa Seckinger, Franziska Speck (alle TuS Niederkirchen), Gabriel Eichhorn (MTV Stuttgart), mehrere Jahrgänge der TuS Niederkirchen.



Leichtathletik: Lena Reinhardt, Sofia Lopez Moritz, Leo Lattke, Lukas Flamann, Simon Oehl, Linus Valnion, Florian Kegler, Sebastian Groß, Heiner Oehl (alle TSG Deidesheim), TSG Deidesheim (U 18-Staffel).



Cheerleading: Nele Gronenberg (1.FC 08 Haßloch).



Fußball: TSG Deidesheim (D-Junioren), TSG Deidesheim (1. Mannschaft Aktive), TuS Niederkirchen (1. Mannschaft Aktive), TuS Niederkirchen (2. Mannschaft Aktive).