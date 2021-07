Keine neue Infektion in Neustadt und elf weitere Fälle im Landkreis Bad Dürkheim: Diese Zahlen hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwochnachmittag gemeldet. Die Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner) bleibt in Neustadt bei 1,9, im Kreis steigt sie von 12,9 auf 19,6 an. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße wurden bis Mittwochmittag 13 zusätzliche Fälle gemeldet. Die Inzidenz beträgt 29,9. Aktuell neu betroffen ist laut Kreisverwaltung auch das Gymnasium Edenkoben, wo ein Schüler vergangene Woche positiv getestet worden war und 26 Kontaktpersonen ermittelt wurden.