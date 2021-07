Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen bleibt im Kreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt weiterhin gering. Die Kreisverwaltung meldete am Mittwoch einen zusätzlichen Fall im Kreis und keinen in Neustadt, während die Fallzahlen andernorts meist steigen. In Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße sind seit Dienstag acht weitere Infektionen registriert worden, wie die dortige Kreisverwaltung informierte.

In Neustadt bieten Stadt und Impfzentrum an diesem Freitag eine kleine Sonderimpfaktion an: Dazu steht der ursprüngliche Schnelltestbus als Impfbus von 12 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz. Ohne Termin können maximal 30 Erwachsene, die noch nicht geimpft sind, das Serum von Johnson und Johnson bekommen. Bei ihm reicht eine Impfung aus. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversicherungskarte und, falls vorhanden, der Impfpass.