Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat am Dienstag die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gemeldet. So starben in Haßloch eine über 90-jährige, geimpfte Person und in Bad Dürkheim eine über 50-jährige geimpfte Person. In Grünstadt fiel ein über 20-jähriger und ungeimpfter Mensch dem Virus zum Opfer. Seit Montag wurden zudem 47 Neuinfektionen im Kreis sowie 17 in der Stadt Neustadt registriert. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße waren es 28 weitere Fälle.